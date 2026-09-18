Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 18 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Afra Saraçoğlu, Melisa Şenolsun, Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen ve rapçi Sefo var.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)

Hasan Şaş (eski milli futbolcu)

Melis İşiten (YouTuber/ içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı