Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen ve rapçi Sefo'nun da bulunduğu toplam 18 kişi gözaltında.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 18 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Afra Saraçoğlu, Melisa ŞenolsunAras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen ve rapçi Sefo var.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan isimler şöyle: 

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Melis Sezen (oyuncu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Hasan Şaş (eski milli futbolcu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Melis İşiten (YouTuber/ içerik üreticisi)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı

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    Yorumlar (4)

  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Keşke enflasyon ve zamları da tutuklasaniz... 5 1 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Bu operasyon daha çok genişler 4 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    hiç birşey olmaz dahada ünlü oluyorlar 1 0 Yanıtla
  • Musa Çubuk Musa Çubuk:
    bize ne 1 0 Yanıtla
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