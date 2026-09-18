İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'nin başında bulunan İsmail Kartal'ın geçmiş dönemden kalan bir açıklaması yeniden gündeme geldi. Kartal'ın İran ekibi Persepolis'i çalıştırdığı dönemde İstiklal ile oynanan Tahran derbisinin ardından yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

"TÜRKİYE'DE DE ÇIKTIĞIM DERBİLERİN ÇOĞUNU KAZANDIM"

İsmail Kartal, Persepolis'in İstiklal'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada derbi tecrübesine vurgu yapmıştı. Kartal, "Ben Türkiye'de de çıktığım derbilerin çoğunu kazanmış biriyim. Burada da ilk derbimi kazandığım için mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"SADECE İŞİNİZİ YAPIN, ZAFER İÇİN OYNAYIN"

Kartal, derbi öncesinde futbolcularına yaptığı konuşmayı da paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam, "Sadece işinizi yapın, futbolumuzu oynayalım. Zafer için dediğimizi yapın" dediğini ve oyuncularının bunu sahaya yansıttığını belirtmişti.

FENERBAHÇE'DEKİ DERBİ PERFORMANSI HATIRLANDI

İsmail Kartal'ın geçmişte yaptığı bu açıklamalar, Fenerbahçe'nin başındaki dönemi ve derbi performanslarıyla birlikte yeniden gündeme taşındı.