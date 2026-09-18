İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da çekildiği belirtilen görüntülerde, inşaatta çalışan işçilerin yük taşımak için kullanılan bir halat sistemiyle yukarı çekildiği görüldü. İşçilerin güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu yöntem, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Mısır'da çekildiği belirtilen görüntüler, inşaatlardaki iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerin, yük taşımak için kullanılan bir halat yardımıyla yukarı çekildiği anlar dikkat çekti.

İŞÇİLERİ TAŞIMAK İÇİN HALAT KULLANDILAR

Görüntülerde, yüksek katlı bir yapının dış bölümünde çalışan kişilerin güvenli bir ekipman yerine halatla taşındığı görülüyor.

İşçilerin, malzeme taşımak amacıyla kullanıldığı belirtilen sistemle bina boyunca yukarı çıkarıldığı anlar tepki çekti.

İŞ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI BAŞLATTI

Yüksekte çalışma sırasında kullanılan ekipmanların ve güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha gündeme gelirken, bu yöntemin ciddi riskler taşıdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, inşaat sektöründe çalışanların uygun koruyucu ekipmanlarla ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışması gerektiğine dikkat çekiyor.

DünyaMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine yan bakılmıyor Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor
Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi
L’Etape Türkiye by Tour de France’a sayılı günler kala Ömer Kafkas’tan açıklama L'Etape Türkiye by Tour de France'a sayılı günler kala Ömer Kafkas'tan açıklama
15:36
Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Parti’ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
15:01
Real Madrid’de savaş Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:56:48. #7.13#
SON DAKİKA: İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement