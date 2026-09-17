Bıçaklanan Yeni Partili vekil ifade verdi! Saldırının perde arkasını tek tek anlattı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade veren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, saldırıya uzanan sürecin nasıl başladığını ayrıntılarıyla anlattı.

"İLÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYORDU, ATAMADIM"

Meriç'in anlatımına göre taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezinde Yeni Parti'nin Oğuzeli İlçe Başkanlığı bulunuyor.

Keleş'in daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı yaptığını ve bu görevinden istifa ettiğini belirten Meriç, ardından Yeni Parti'ye geçen Keleş'in Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istediğini söyledi.

Meriç ifadesinde, "Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.

Böylece Meriç, saldırıya giden sürecin başlangıcını doğrudan ilçe başkanlığı konusunda yaşanan ihtilafa bağlamış oldu. Olayın hemen ardından basına yansıyan bazı haberlerde de taraflar arasında ilçe başkanlığı ataması nedeniyle sorun yaşandığı aktarılmış, ancak bu bağlantı o aşamada kaynakların iddiası olarak yer almıştı.

İHTİLAF SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE YENİDEN ALEVLENDİ

Meriç, saldırının hemen öncesinde yaşananları da savcılıkta anlattı. İlçe başkanlığı meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu söylediği Keleş'in, olaydan bir gün önce kendisi hakkında küfürlü konuştuğunu öğrendiğini belirten Meriç, bunun üzerine Keleş'i telefonla aradığını ifade etti.

Meriç, "Neredesin, konum at bana dedim. Kendisine arkamdan konuştuklarını yüzüme söylemesi gerektiğini söyledim" şeklinde beyanda bulundu.

Keleş'ten konumu yazılı olarak göndermesini istediğini belirten Meriç, ardından kendisine gönderilen adrese gittiğini söyledi.

GERİLİM YÜZ YÜZE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Meriç'in ifadesine göre tarafların yüz yüze gelmesinin ardından tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Meriç, "Burada arkamdan söylediklerini yüzüme karşı söylemesini istedim. Bunun üzerine bana bıçak çekmesi üzerine kendimi savunmak amacıyla kendisine yumruk attım" dedi.

İlk yumruğu sebepsiz yere kendisinin attığı yönündeki anlatımları reddeden Meriç, Keleş'in elindeki bıçağı gördükten sonra yumruk attığını savundu.

"BIÇAK KARNIMIN ORTASINDAN VURDU"

Meriç, devam eden kavgada Keleş'in kendisine bıçakla saldırdığını şu sözlerle anlattı:

"Bıçağı bana doğru salladı, vuramadı. Ben tekrar yumruk attım. Bıçak karnımın ortasından bana vurdu. Bir kez bıçakla karnıma vurdu."

Bıçak darbesinin ardından yere düştüğünü belirten Meriç, Keleş'in üzerine gelmeye devam ettiğini, kendisinin de yerdeyken ayağıyla karşılık verdiğini söyledi.

Meriç, "Bağırsaklarımın dışarıda olduğunu görünce şoka girdim ve yere oturdum. Orada kendimden geçmişim" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırılarak ameliyat edildiği, soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ile oğlunun tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.

KÜFÜR VE SİLAH İDDİALARINI REDDETTİ

Meriç, şüphelinin kendisine yönelttiği bazı suçlamaları da reddetti. Keleş'e ne telefonda ne de yüz yüze görüşme sırasında küfrettiğini söyleyen Meriç, olay sırasında üzerinde veya aracında silah bulunmadığını ifade etti.

Meriç ayrıca elini beline atarak silah varmış izlenimi oluşturduğu yönündeki anlatımı da kabul etmedi.

DOSYANIN KİLİT NOKTASI: İLÇE BAŞKANLIĞI ATAMASI

Meriç'in savcılık ifadesiyle birlikte soruşturma dosyasında taraflar arasındaki geçmişe ilişkin en dikkat çekici başlık, Oğuzeli İlçe Başkanlığı ataması oldu.

Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Keleş'in Yeni Parti'ye geçtikten sonra aynı ilçede başkanlık görevi talep ettiği, Meriç'in ise bu talebi uygun görmediği; Meriç'in beyanına göre taraflar arasındaki husumetin de bu gelişmenin ardından başladığı dosyaya yansıdı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının, saldırı öncesindeki temasları, tarafların karşılıklı beyanlarını ve olay anına ilişkin delilleri değerlendirdiği soruşturma sürüyor.