İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'i ağırladı. Portekiz'de oynanan mücadeleyi Sporting, uzatmalarla birlikte Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti ve tur atladı.

5 GOLLE TARİHİ ZAFER

Sporting, 34. dakikada Gonçalo Inacio, 61. dakikada Pedro Goncalves, 78. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in golleriyle normal süreyi 3-0 önde tamamladı. Uzatmalara giden mücadelede Portekiz ekibi, 92. dakikada Maximiliano Araujo ve 120+1. dakikada Rafael Nel'in golleriyle avantajlı skoru aldı.

SPORTING ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Sporting, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in peri masalı ise sona erdi. Portekiz ekibi Sporting, çeyrek finalde Bayer Leverkusen-Arsenal eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.