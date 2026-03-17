İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in Beyaz Saray'daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in Beyaz Saray'daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen İrlanda Başbakanı Micheal Martin, pantolonundaki lekeyi fark edince beklemedik bir hamle yaptı. Kameraların kayıtta olduğunu unutan Martin, kendi tükürüğünü kullanarak pantolonundaki lekeyi silmeye çalıştı. Bu durum o an kayıtta olan onlarca kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Martin ise işi bittikten sonra hiç bir şey olmamış gibi görüşmeye devam etti.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen İrlanda Başbakanı Micheal Martin, pantolonundaki lekeyi fark edince beklemedik bir hamle yaptı. Kameraların kayıtta olduğunu unutan Martin'in "doğal" temizlik yöntemi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Diplomatik görüşmelerin ciddiyeti ve katı protokol kurallarıyla bilinen Beyaz Saray, bu kez oldukça insani ama bir o kadar da şaşırtıcı bir ana sahne oldu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, resmi ziyaret kapsamında Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte katıldıkları basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği sırada pantolonundaki küçük bir lekeye odaklandı.

LEKE ÇIKARICIYA GEREK DUYMADI

Görüşme sırasında pantolonundaki bir toz veya lekeyi fark eden Başbakan Martin, yanındaki heyetten yardım istemek veya bir mendil beklemek yerine hızlı bir çözüm yoluna gitti. Kendi tükürüğünü kullanarak pantolonundaki lekeyi silmeye çalışan Martin'in bu anları, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, o esnada konuşulan konulara odaklanan Donald Trump'ın yanındaki bu hareketten habersiz olduğu ve kendisine soru soran gazeteciyi büyük bir ciddiyetle dinlediği görülürken, Martin'in lekeyi temizledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi görüşmeye devam etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler, sosyal medyaya düşmesinin ardından kısa bir süre sonra viral oldu. Sosyal medya bu hareketi "son derece samimi ve insani bir refleks" olarak nitelendirirken, bazıları ise yüksek düzeyli bir diplomatik görüşmede bu tip bir hareketin protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu.

Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:28:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.