Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan\'dan yanıt

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesi sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Tahliye sonrası ultrAslan'ın yayımladığı bildiri ve Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması gündem oldu.

ULTRASLAN'DAN EZBER BOZAN ÇAĞRI

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Metehan Baltacı'nın tahliyesinin ardından yayımladığı açıklamada yalnızca kendi futbolcuları için değil, tüm Türk futbolu için birlik ve sağduyu çağrısı yaptı. Bildiride, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcuların da aklanarak tahliye edilmesi istendi.

"BEYAZ SAYFA AÇILMALI"

Açıklamada, şike ile bilinçsiz şekilde bahis oynama eylemlerinin ayrılması gerektiği vurgulanırken, futbolcuların bahis kuralları konusunda daha iyi bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, futbolun manipülasyondan korunması için daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Metehan Baltacı'nın tahliyesinin ardından açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, hem kendi taraftar grubuna hem de ultrAslan'a teşekkür etti. Yandaş, kendisini unutmayan açıklamadan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Metehan Baltacı ve diğer futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.