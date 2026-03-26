undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi

26.03.2026 09:12
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma sürerken acılı aile katıldıkları bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anne Ülker Kundakçı ile baba Cemil Kundakçı, "Aleyna o adamları oraya bilerek getirdi. Engelleyebilirdi" dedi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin 7 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ederken, acılı aile katıldıkları televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aile, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef alarak olayın arkasında olduğu iddiasını dile getirdi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yetkililer soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, olayın perde arkası aydınlatılmaya çalışılıyor.

AİLE CANLI YAYINDA KONUŞTU

Kundakçı ailesi, Star TV’de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılarak yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aile üyeleri, olayın detaylarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"AYAKÇI" SÖZLERİNE TEPKİ

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesinde yer alan “Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” sözleri aileyi öfkelendirdi. Baba Cemil Kundakçı, oğlunun böyle bir konumda olmadığını vurgulayarak, “Oğlum Aleyna ve Canbay’ın evinde kalıyordu. Canbay ile Aleyna aynı odada uyurken Kaan diğer odada kalıyordu. Ayrıca Aleyna ile yanak yanağa fotoğrafları var. İnsan ayak işlerini yapan biriyle böyle samimi olur mu?” dedi.

"ALEYNA BİLEREK GETİRDİ"

Aile, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadelerinin olay anına ait görüntülerle uyuşmadığını savundu. Olay günü yaşananların planlı olduğunu ileri süren aile, “İstanbul’da kim iki çakarlı araç ve silahla dolaşır?” sözleriyle şüphelerini dile getirdi.

Anne Ülker Kundakçı ise doğrudan Aleyna Kalaycıoğlu’nu işaret ederek, “O adamları oraya bilerek getirdi, engelleyebilirdi” ifadelerini kullandı. Baba Cemil Kundakçı da benzer şekilde, olay günü kişileri bir araya getirenin Kalaycıoğlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

HER ŞEY 7 SANİYEDE OLDU

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde savunduğu boğuşma iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ortaya çıktı. Ümraniye'deki cinayetin 7 saniyede işlendiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye'de Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

