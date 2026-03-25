Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Meclis’in Ramazan Bayramı sonrası mesaisine başlamasıyla birlikte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamaları ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında dile getirdiği “Terörsüz Türkiye” yasalarına çevrildi. Yasada yer alabilecek düzenlemelere ilişkin detaylara Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel ulaştı.

SÜRECİ OLUŞTURULACAK KURUL TAKİP EDECEK

İlk gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü süreçte önemli rol üstlenecek. Sürecin sıkı takibi için özel bir kurul oluşturulacak.

TÜM PARTİLER YASAL DÜZENLEMELER İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR

Tüm partiler kendi bünyelerinde olabilecek yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yaparken, bu çalışmalara son şeklinin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un koordinasyonunda, partilerin komisyon için görevlendirdikleri koordinatör grup başkanvekilleri tarafından verilebileceği belirtiliyor. Komisyon üyeleri, verilecek yasa tekliflerinin altında tüm partilerin imzasının olmasına çaba gösterileceğini, bunun mümkün olmaması halinde partilerin kendi tekliflerinin verilebileceğini ifade ediyorlar.

YASA, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ HEDEFLEYECEK

Meclis’te kurulan komisyonun raporunda yer alan öneriler doğrultusunda alternatifli taslak metinler üzerinde çalışılıyor. Yasal düzenlemeler, terörün ve şiddetin sonlandırılması ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak hukuki zeminin oluşturulması hedefine oturtulacak.

ŞEHİT AİLELERİ İNCİTİLMEYECEK

Üzerinde çalışılan düzenlemeler, şehit aileleri ve gazileri incitecek herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacak şekilde kurgulanıyor. Düzenlemelerin, cezasızlık algısı ve af gibi kamu vicdanını rahatsız edebilecek bir algıya sebep olmamasına özen gösteriliyor.

SİLAHLARIN TESLİMİ KIRMIZI ÇİZGİ

Terör örgütünün tümüyle silahlarını teslim ettiğinin objektif şekilde tespitinin yapılması, üzerinde durulan en önemli noktayı oluşturuyor. Yasaların uygulanması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takibi öngörülüyor.

KURULDA HANGİ BİRİMLER OLACAK?

Ve bir kurul oluşturulması planlanıyor. Kritik rol üstlenecek kurulda MİT Başkanlığı, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alması bekleniyor.

İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Sürecin yasal çerçevesini oluşturacak düzenlemenin, ceza infaz sistemindeki düzenlemelerle paralel gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Mahkumiyet yerine uzun süreli yasal denetim süreçleri üzerinde duruluyor. Ancak bu denetim süreçlerinin sıkı koşullara bağlanması planlanıyor. Bu süreçte yeniden suç işleyen veya örgütsel faaliyetlere katılanlar tüm cezalarını çekecek.

Terör unsurlarının silahlarını teslim ettiğine ilişkin objektif tespitler, yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak işlemlere esas olacak.

SOSYAL ONARIM SÜRECİ DEVREYE GİRECEK

Yasal düzenlemelerde, güvenlik boyutunun yanı sıra sosyal onarım süreçleri de yer alacak.

Teröre bulaşmış bireylerin topluma kazandırılması da yasal düzenlemelerin önemli bir başka ayağını oluşturacak. Bunun için eğitim, istihdam ve rehabilitasyon alanlarında özel programlar yürütülecek. Bu konuyla ilgili tüm bakanlıkların birimleri ortak bir çalışma yapacak.