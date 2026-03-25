ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var

25.03.2026 14:30
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi; Boğaz’daki “VIP partiler” ve bu organizasyonlara katıldığı öne sürülen isimler soruşturmanın merkezinde yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI 

Soruşturma kapsamında iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı’nın yanı sıra oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

“VIP PARTİLER” İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturmanın odağında, firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki adreslerinde düzenlendiği öne sürülen partiler yer aldı. İddiaya göre bu organizasyonlarda uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleri gerçekleşti. Bu partilere iş ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı öne sürülürken, Hakan ve Kerim Sabancı’nın da “VIP katılımcılar” arasında yer aldığı iddia edildi.

DELİLLER TELEFONDAN ÇIKTI

Soruşturmada önemli deliller, Garipoğlu’nun çalışanlarının ifadeleriyle ortaya çıktı. Şoför İsmail Ahmet Akçay ve bazı çalışanların verdiği ifadelerin ardından yapılan teknik incelemelerde, partilere katıldığı öne sürülen kişilere ait listeye ulaşıldı. Emniyet birimlerinin tespit ettiği isimler arasında Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı ve Hakan Sabancı gibi isimlerin yer aldığı iddia edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:08:22. #7.12#
