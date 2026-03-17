Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktuDünya çapında milyonlarca takipçisi olan Kolombiyalı cüce sosyal medya fenomeni David Alejandro Pelaez Marin, yaşam mücadelesini kaybetti. İskelet displazisiyle dünyaya gelen fenomenin ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Son doğumgününde "33. yaş günümün farklı olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı." mesajı paylaşan Marin, "Gelecek yıl, bugün seni kurtaranlarla birlikte hayal ettiğin gibi olacak" sözleriyle umudunu koruduğunu belirtmişti.

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ve "Alejo Little" adıyla tanınan Kolombiyalı cüce sosyal medya fenomeni David Alejandro Pelaez Marin, yaşam mücadelesini kaybetti. İskelet displazisiyle (kemik gelişim bozukluğu) dünyaya gelen ve hayata karşı sergilediği dik duruşla tanınan 33 yaşındaki fenomenin ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

"HİÇ BİR ŞEY BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK OLMADI"

90 santimetre boyundaki Alejo, çocukluğunda maruz kaldığı akran zorbalığıyla mizah yoluyla savaşarak TikTok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 300 bin kişilik dev bir kitleye ulaştı. Sadece bir fenomen değil, aynı zamanda başarılı bir grafik tasarımcı ve motivasyon konuşmacısı olan Alejo, biyografisindeki "90 cm boyundayım ve hiçbir şey benim için çok büyük olmadı" sözüyle milyonlara umut ışığı olmuştu.

DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞTIĞI MESAJ HÜZÜNLENDİRDİ

Son aylarda canlı yayınlarda oksijen desteği kullanmasıyla hayranlarını endişelendiren Alejo, 10 Şubat'taki 33. yaş gününde adeta bir veda niteliği taşıyan şu duygusal satırları paylaşmıştı:

"33. yaş günümün farklı olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hayattan tek dileğim, yeniden kendim olabilmem ve günlerime yeniden anlam katabilmem..."

Bu paylaşımında yaşadığı sağlık sorunlarına ve yalnızlığına rağmen zihinsel sağlığını koruma arzusunu dile getiren ünlü isim, sözlerini "Gelecek yıl, bugün seni kurtaranlarla birlikte hayal ettiğin gibi olacak" diyerek noktalamıştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Doğduğu yer olan Medellin'de son yolculuğuna uğurlanan Alejo'nun kesin ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hayatlarında büyük bir boşluk oluştuğunu belirterek taziyeleri kabul etti.

Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 22:18:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.