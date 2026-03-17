Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ve "Alejo Little" adıyla tanınan Kolombiyalı cüce sosyal medya fenomeni David Alejandro Pelaez Marin, yaşam mücadelesini kaybetti. İskelet displazisiyle (kemik gelişim bozukluğu) dünyaya gelen ve hayata karşı sergilediği dik duruşla tanınan 33 yaşındaki fenomenin ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

"HİÇ BİR ŞEY BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK OLMADI"

90 santimetre boyundaki Alejo, çocukluğunda maruz kaldığı akran zorbalığıyla mizah yoluyla savaşarak TikTok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 300 bin kişilik dev bir kitleye ulaştı. Sadece bir fenomen değil, aynı zamanda başarılı bir grafik tasarımcı ve motivasyon konuşmacısı olan Alejo, biyografisindeki "90 cm boyundayım ve hiçbir şey benim için çok büyük olmadı" sözüyle milyonlara umut ışığı olmuştu.

DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞTIĞI MESAJ HÜZÜNLENDİRDİ

Son aylarda canlı yayınlarda oksijen desteği kullanmasıyla hayranlarını endişelendiren Alejo, 10 Şubat'taki 33. yaş gününde adeta bir veda niteliği taşıyan şu duygusal satırları paylaşmıştı:

"33. yaş günümün farklı olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hayattan tek dileğim, yeniden kendim olabilmem ve günlerime yeniden anlam katabilmem..."

Bu paylaşımında yaşadığı sağlık sorunlarına ve yalnızlığına rağmen zihinsel sağlığını koruma arzusunu dile getiren ünlü isim, sözlerini "Gelecek yıl, bugün seni kurtaranlarla birlikte hayal ettiğin gibi olacak" diyerek noktalamıştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Doğduğu yer olan Medellin'de son yolculuğuna uğurlanan Alejo'nun kesin ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hayatlarında büyük bir boşluk oluştuğunu belirterek taziyeleri kabul etti.