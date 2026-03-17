Beşiktaş, Altay Bayındır transferini takasla bitiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

KALEYE İLK ADAY ALTAY BAYINDIR

Yeni sezonda kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı uzun süredir kadrosuna katmak istiyor.

NDIDI-ALTAY BAYINDIR TAKASI

Fanatik'te yer alan habere göre; Ara transfer döneminde milli kaleci için yaptığı transfer girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ta bu transfer için takas ihtimali gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın geçtiğimiz aylarda girişimde bulunduğu Wilfred Ndidi'yi yeniden Manchester United'a teklif ederek, karşılığında da deneyimli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyecek.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.