Beşiktaş, Altay Bayındır transferini takasla bitiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezonda kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı uzun süredir kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Ara transfer döneminde milli kaleci için yaptığı transfer girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ta bu transfer için takas ihtimali gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın geçtiğimiz aylarda girişimde bulunduğu Wilfred Ndidi'yi yeniden Manchester United'a teklif ederek, karşılığında da deneyimli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyecek.
1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?