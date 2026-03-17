Tarihi zaferin kahramanına sıra dışı ödül

17.03.2026 18:25
Norveç 2. Lig ekibi Bryne, kupa maçında Rosenborg'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek tur atladı. Bryne'da maçın oyuncusu seçilen Kristian Haland, maç sonunda ödül olarak 2 kasa salatalık aldı. Bryne, geçen sezondaki ilginç ödül geleneğini bu sezonda da sürdürdü.

Norveç Kupası'nda mücadele eden 2. Lig ekibi Bryne, ülkenin en köklü kulüplerinden Rosenborg'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek dev bir sürprize imza attı. Mücadele sonrasında maçın skoru kadar müsabakanın yıldızına verilen ödül de dünya gündemine oturdu.

TARİHİ ZAFERİN KAHRAMANINA 2 KASA SALATALIK ÖDÜLÜ

Sahada sergilediği performansla Rosenborg savunmasına zor anlar yaşatan ve galibiyette büyük pay sahibi olan Kristian Haland, maçın ardından "Maçın Oyuncusu" seçildi. Genç oyuncu, genellikle plaket veya sponsor saati beklenen bu törende, Bryne kulübünün meşhur geleneğiyle karşılaştı ve 2 kasa salatalık ödülünün sahibi oldu. Bryne kulübü, böylece geçtiğimiz sezon başlattığı ve sosyal medyada büyük ilgi gören "yerel üreticiyi destekleme" temalı ödül geleneğini bu sezon da sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Aldığı salatalık ödülü ile poz veren 18 yaşındaki genç oyuncunun bu anları sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
