Bahreyn'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
Bahreyn'den Hürmüz Boğazı Açıklaması

Bahreyn\'den Hürmüz Boğazı Açıklaması
17.03.2026 22:51
Bahreyn, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü korumak için uluslararası tepki çağrısı yaptı.

Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nın dünya ülkeleri ve çıkarları için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, boğazdaki uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü korumak için kararlı bir şekilde uluslararası bir tepki verilmesi çağrısında bulundu.

BAHREYN'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın uluslararası hukuka ve deniz hukukuna aykırı olarak Hürmüz Boğazı'nı uluslararası seyrüseferlere kapatma tehditlerinden derin endişe duyuyoruz. Bu durum, Körfez bölgesindeki seyrüsefer güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bunun "bölgesel istikrarı ve uluslararası barışı tehdit eden ciddi bir tırmanış" olduğuna işaret edilen açıklamada, "dünya genelindeki tüm ülkeler ve hayati çıkarları açısından son derece stratejik öneme sahip bu bölgede uluslararası deniz taşımacılığı özgürlüğünü korumak için kararlı bir uluslararası tepki verilmesi gerektiği" belirtildi.

"BM YASAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

"Uluslararası deniz taşımacılığının korunmasının ve Hürmüz Boğazı ile Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden yapılan petrol arzı ve küresel ticaretin güvence altına alınmasının önemine" vurgu yapılan açıklamada, "bu olası kapanmadan etkilenen ülkeleri deniz güvenliği girişimlerini güçlendirmek için harekete geçmeye ve seyrüsefer özgürlüğünü düzenleyen uluslararası hukuk ve prosedürlere bağlı kalmanın önemini" yineledi."

Bahreyn ayrıca, "küresel ekonomide önemli kayıplara yol açabileceği göz önüne alındığında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin kapatılmasına yönelik tehditleriyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, İstanbul, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahreyn'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
