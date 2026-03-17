Bertuğ Yıldırım evleniyor
Bertuğ Yıldırım evleniyor

17.03.2026 17:32
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldırım, evlilik hazırlıkları hakkında ilk kez konuştu. Yıldırım, bir süre önce evlenme teklif ettiği Portekizli model Oriana Correia Gomes ile birlikte Kireçburnu'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, evlilik süreciyle ilgili, ''Evlilik hazırlıklarımız sürüyor'' açıklamasını yaptı.

KİREÇBURNU'NDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bertuğ Yıldırım, bir süre önce evlenme teklif ettiği Portekizli model Oriana Correia Gomes ile birlikte Kireçburnu'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkat çekti.

"EVLİLİK HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, evlilik süreciyle ilgili, "Evlilik hazırlıklarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım evleniyor

GÖZLER DÜĞÜN TARİHİNDE

Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olurken, hayranları düğün tarihine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor.

ORİANA CORREİA GOMES KİMDİR?

Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak tanınan Portekizli bir modeldir. Modellik kariyeri boyunca podyumlardaki performansıyla adından söz ettiren genç isim, sosyal medya hesaplarında paylaştığı içeriklerle de dikkat çekmektedir. Avrupa'da bilinirliği artan Gomes, özellikle moda ve güzellik alanındaki çalışmalarıyla takipçi kitlesini büyütmüştür.

Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir profil sergileyen Gomes, paylaşımlarıyla kitlesiyle yakın bir iletişim kurmaktadır. Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyi de zaman zaman takipçileriyle paylaşan genç model, kişisel hayatındaki gelişmeleri açık şekilde yayınlayarak geniş kitlelere ulaşmayı sürdürmektedir.

