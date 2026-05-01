En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Romanya’da oynanan karşılaşmada yaşanan anlar, futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Şiddetli yağış altında zor anlar yaşayan ambulansa futbolcular müdahale etti.
Yoğun yağış nedeniyle saha zemini ağırlaşırken, sahaya girmek isteyen ambulans çamurda ilerlemekte güçlük çekti. Kritik anlarda zamanla yarış yaşandı.
Durumu fark eden oyuncular, ambulansa yardım etmek için hemen harekete geçti. Birlikte aracı iten futbolcular, ambulansın yoluna devam etmesini sağladı.
Futbolcuların sergilediği bu dayanışma tribünlerden ve sosyal medyadan büyük takdir topladı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan bu kadar ağır şartlara rağmen karşılaşmanın oynatılması, futbol kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Birçok kişi, oyuncu sağlığının riske atıldığı yönünde yorumlar yaptı.
