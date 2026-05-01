Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3'üncü katındaki ameliyathane önünde meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınlarından Ö.T., yanında getirdiği tabancayla hastaneye girerek 3'üncü kata çıktı. Ö.T., burada duvarlara doğru ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Ö.T.'nin işlemleri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?