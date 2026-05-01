Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

01.05.2026 10:03  Güncelleme: 10:04
DİYARBAKIR'da yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç'un (83) hayatını kaybetmesinin ardından yakını Ö.T., hastane içinde tabancayla ateş açtı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3'üncü katındaki ameliyathane önünde meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınlarından Ö.T., yanında getirdiği tabancayla hastaneye girerek 3'üncü kata çıktı. Ö.T., burada duvarlara doğru ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Ö.T.'nin işlemleri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Advertisement
