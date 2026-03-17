Ukrayna, İran dronlarına karşı Orta Doğu\'ya 201 uzman gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye geldi.

"İRAN DRONLARINA KARŞI 4 ÜLKEYE 201 UZMAN GÖNDERDİK"

Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrası İngiltere parlamentosunda yaklaşık 60 parlamentere hitap etti. İran'ın Rusya'ya Shahed kamikaze dronları sattığını ve bunların Ukrayna'da kullanıldığını vurgulayan Zelenski, "Şu anda Orta Doğu ve Körfez bölgesinde 201 Ukraynalı var ve 34 kişi daha konuşlandırılmaya hazır. Bunlar, Shahed dronlarına karşı nasıl savunma yapılabileceğini bilen askeri uzmanlardan oluşuyor. Ekiplerimiz halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e hareket ediyor" dedi.

Bu hususta birkaç ülkeyle çalıştıklarını söyleyen Zelenski, "İran rejiminin komşularına karşı yürüttüğü bu terörün başarılı olmasını istemiyoruz. Askeri uzmanlarımızı, ABD de dahil ortaklarımızın talebi üzerine gönderdim" dedi.

"İRAN ÇEVRESİNDE OLANLAR, BİZİM İÇİN UZAK BİR SAVAŞ DEĞİL"

Ukrayna'nın Shahed dronlarına karşı nasıl savunma yapıldığını öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen Zelenski, "Yaklaşık üç yıl önce Rusya, İran rejiminden Shahed dronları aldı. Bunlar, pahalı ve kritik altyapı hedeflerini düşük maliyetle yok etmek üzere tasarlanmış olan dronlar. İran, Rusya'ya bunların kullanımını öğretti ve üretme teknolojisini verdi. Rusya, daha sonra bunları geliştirdi ve şimdi bölgede kullanılan İran Shahed dronlarının Rus bileşenleri içerdiğine dair açık delillerimiz var. Bu nedenle de bugün İran çevresinde olanlar, bizim için uzak bir savaş değil" dedi.

"RUSYA VE İRAN'DAKİ REJİMLER, NEFRETTE KARDEŞ"

Zelenski, "Eğer kötülük kazanırsa, savaşın evrimi yeryüzündeki her mesafeyi aşacaktır. Hiçbir okyanus, hiçbir çöl ve dağ yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden yaşamı korumaya yardımcı olmak değerlidir. Rusya ve İran'daki rejimler nefrette kardeştirler. Nefret üzerine kurulu rejimlerin hiçbir konuda asla kazanmalarını istemiyoruz" dedi.

İran'ın Shahed kamikaze dronlarının 50 bin dolara mal olduğunu, onu düşürmek için ise 4 milyon dolara kadar mal olan füzeler veya çok pahalı savaş uçakları kullanıldığını ifade eden Zelenski, "Bunu değiştiren biz olduk. Ukrayna'da böyle bir dronu iki ya da üç küçük önleyici ile durdurduk. Bunu, toplam maliyeti on bin doların altında olan önleyicilerle yaptık" dedi.

"BU SUNDUĞUMUZ TEKLİF, YAKINDA AVRUPA GENELİNDE GEREKLİ HALE GELEBİLİR"

Ukrayna'nın tecrübesiyle Orta Doğu'da önemli rol üstlenebileceğini söyleyen Zelenski, "Eğer Orta Doğu'daki ortaklarımızla Ukrayna'daki gibi bir sistem kurarsak, İran'dan ya da Husilerden gelen saldırıları, gerçek zamanlı olarak takip edebilir, analiz edebilir ve savunmalarını sürekli geliştirebilirler. Böylece insanlara, kritik altyapıya ve ticaret yollarına gerçek güvenlik sağlayabilirler" dedi.

Ukrayna'nın günde en az iki bin etkili ve savaşta test edilmiş önleyici üretme kapasitesine sahip olduğunu da ekleyen Zelenski, "Eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shahed dronu durdurulması gerekiyorsa, bunu yapabiliriz. Avrupa'da ya da İngiltere'de bu gerekiyorsa, bunu da yapabiliriz. Bu teknoloji, yatırım ve iş birliği meselesi" dedi.Ukraynalı lider, "Uzmanlarımız önleyici ekipleri yerleştirir, radar ve akustik tesisatları kurar ve bu sistem çalışır. İran, Rusya'ya benzer bir şekilde büyük ölçekli bir saldırı başlatırsa, koruma sağlayabiliriz. Bu sunduğumuz teklif, yakında Avrupa genelinde gerekli hale gelebilir" ifadelerini kullandı.