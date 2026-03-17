Ramazan Burak Telli: Sürdürülebilir yarınlar için bugünden yatırım yapıyoruz

17.03.2026 16:46
Türkiye'de çok sektörlü yatırım hamlesini hızlandıran grup, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli liderliğinde sürdürülebilir büyüme odağını enerji ve tarım yatırımlarıyla derinleştiriyor. Borsadaki güçlü yapısını girişim sermayesi fonlarıyla destekleyen grup, yeni projelerle ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyor.

Grubun borsada işlem gören şirketleri Avrupa Yatırım Holding A.Ş. ile Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş., sağlık, turizm, enerji ve tarım sektörlerinde büyüme stratejisinin temel taşı olarak öne çıkıyor. Organik ve inorganik yatırımlarla büyümesini sürdüren grup, farklı sektörlerde dengeli bir portföy yapısı oluşturuyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARIYLA YÜKSEK POTANSİYEL HEDEFİ

Grup, halka açık olmayan ancak yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapan girişim sermayesi fonlarıyla da dikkat çekiyor. Katma değerli yatırımlara odaklanan bu yapı kapsamında;

ATPAY kodlu fon, 6 Ocak 2025'ten bu yana Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görüyor. Tarım sektörüne odaklanan AT1 (Atlas Portföy Yönetimi Anadolu Tarım GSYF) fonu, 31 Temmuz 2025 itibarıyla TEFAS'ta yatırımcılarla buluştu. QP4GSF2 (Q Invest Portföy Dördüncü GSYF) ise 22 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

ENERJİ VE TARIMDA STRATEJİK YATIRIMLAR

Grup, sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği projelerle çevre dostu yatırımlarını genişletiyor. Bu kapsamda devreye alınan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı, temiz enerji üretimiyle karbon ayak izini azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda grup şirketlerinin enerji ihtiyacına da katkı sağlıyor.

Tarım alanındaki yatırımlar ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ceviz bahçesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 430 dönümlük alanda 4 bin ceviz ağacı bulunan projede, 2026 yılı sonuna kadar ağaç sayısının 10 bine çıkarılması planlanıyor.

"HEDEFİMİZ GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK"

Yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir tarım uygulamaları, istihdam yaratma ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren grup, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde büyümeye devam edeceğini vurguluyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, grubun temel vizyonunu "gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak" sözleriyle ifade ederken, sürdürülebilir büyüme stratejisinin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.

