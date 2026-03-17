Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye\'ye petrol gönderilecek

PETROL, KUZEY IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." dedi.

GÖRÜŞMELER YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Bağdat, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin engel olarak durduğunu söylemişti. Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak'ın çeşitli şartlar sunduğunu öne sürmüştü. Mesrur Barzani ise Bağdat'ın Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde engel olmadıklarını ancak düşünülen ihraç miktarının Irak'ın diğer yollarda gönderdiği petrolü telafi edemeyeceğini söylemişti.