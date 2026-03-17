Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

17.03.2026 22:45
Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesine yönelik anlaşmaya vardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

PETROL, KUZEY IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." dedi.

GÖRÜŞMELER YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Bağdat, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin engel olarak durduğunu söylemişti. Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak'ın çeşitli şartlar sunduğunu öne sürmüştü. Mesrur Barzani ise Bağdat'ın Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde engel olmadıklarını ancak düşünülen ihraç miktarının Irak'ın diğer yollarda gönderdiği petrolü telafi edemeyeceğini söylemişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • atakan şimşek atakan şimşek:
    ha şöyle adam olun 21 6 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    aynen 2 0
    ismail Yakut ismail Yakut:
    Ne yani sanki bize mi.. yok yok İsrail ve ABD ye boşuna heveslenme 0 0
  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    yandık en az 10 lira zam 2 güne 15 8 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    ciho bı günde hayırlı konuş hepmi için kötü fesat 6 7
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    ne alâka 2 2
    Cihan Kışla Cihan Kışla:
    hakikati konuşuyoruz napalım 0 0
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Hadi bakalım pompaya ne kadar yansıyacak .. 18 4 Yanıtla
  • ibrahimbabat666 ibrahimbabat666:
    ???????????? 1 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    baska yapacak biseyleri yol ceyhan boru hatti ile heryere gonderebilirler 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
