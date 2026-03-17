Sadettin Saran\'dan kritik mesaj

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"VAZGEÇMEK YOK!"

Vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sadettin Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok! Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız." dedi.

"MİLLİ ARADAN SONRA DAHA COŞKULU DESTEKLEYECEK'

Taraftarlar hakkında da konuşan Sadettin Saran, "Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek." ifadelerini kullandı.