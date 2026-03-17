Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük

Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
17.03.2026 22:58  Güncelleme: 23:30
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında konuşan genç hoca, ''Bu statta çok analize gerek yok. Fenerbahçe bu statta her zaman 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe çok büyük, oyuncular çok büyük...'' dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''GÜLÜNÇ BİR ŞEKİLDE!''

Yedikleri gollere değinen Burak Yılmaz, "Aslında ilk devre gole kadar her şey istediğimiz gibiydi. Planımız tamamen tutmuştu. Duran top organizasyonlarında başarılı olduk, gol atacakken bir anda Fenerbahçe deplasmanında geçişten 2 gol yedik, gülünç bir şekilde!" dedi.

''BİR HAYLİ CÖMERTİZ''

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Oradan sonra toparlayamıyorsun. Bireysel hatalardan gol yedik. Burada böyle hatalar yaparsan zor oluyor. 1-1'den sonraki bölüme çalışmamız lazım. Gol atmakta sorunumuz yok ama gol yemekte bir hayli cömertiz. Bunu çözmeye çalışacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK!''

Fenerbahçe hakkında dikkat çekici sözler sarf eden Burak Yılmaz, ''Fenerbahçe'nin artı ve eksi taraflarını analiz etmeye gerek yok. Bu statta çok analize gerek yok. Fenerbahçe bu statta her zaman 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe çok büyük, oyuncular çok büyük... Başaltı takımların burada bir an bile oyundan kopmaması gerekiyor.'' yorumunda bulundu.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu beyanatla 20 sene daha antrenör Luk yap san büyük hoca olamiyacagini kanıtlamış oldun 3 1 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Helal olsun sana,emre gibi değilsin sen 0 0 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    bakalım cimbom sapladiginda da aynı lafları edecek misin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Advertisement
