Hizbullah'tan İşgal Altındaki İsrail'e Saldırı
Hizbullah'tan İşgal Altındaki İsrail'e Saldırı

Hizbullah\'tan İşgal Altındaki İsrail\'e Saldırı
18.03.2026 01:52
Hizbullah, İsrail'e yönelik yoğun roket saldırıları düzenledi, İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattı.

Hizbullah, İsrail'deki çok sayıda askeri üssü ve yerleşim yeri ile Lübnan toprakları içindeki İsrail askerlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hayber 1 Operasyonu" ismi verilen saldırılar kapsamında, İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Atlit üssünün ve üssündeki Shayetet 13 deniz kuvvetleri birliğinin füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

İSRAİL HİZBULLAH'IN HEDEFİNDE

Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin roketlerle, İsrail'in kuzeyindeki Şomera, Shtula ve Zarit yerleşimlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinin çok sayıda insansız hava aracıyla, Ma'alot-Tarshiha'daki hava savunma sistemlerinin füzelerle Taberiye Gölü çevresindeki Amiad ve Şamşun üslerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA NOKTA HEDEF ALINDI

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bulunan Kuzey Komutanlığı Karargahı ile Eid Zeitim ve Geva üslerine füze saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Üssü'nün füzelerle, Kiryat Şmona, Metula, Malkiya, Dishon, Avivim, Kfar Blum, Ramot Naftali, Zarit, Şula, Even Menaşem ve Beyt Hillel yerleşim yerlerinin de çok sayıda roket saldırıları ile hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Hula, Meys el-Cebel ve Hıyam beldelerinde İsrail askerlerinin roket saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İşgal Altındaki İsrail'e Saldırı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 02:06:03.
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İşgal Altındaki İsrail'e Saldırı - Son Dakika
