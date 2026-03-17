Fenerbahçe'de şampiyonluk için tek bir yol var

17.03.2026 17:35
Zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın futbolcular ile yapılan toplantının ardından tek hedef belli oldu. Başkan Saran önderliğindeki sarı-lacivertliler, ligde kalan 8 maçın tamamını kazanarak sezon sonunda şampiyon olmak istiyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası takım içerisinde oluşan matem havasını bozmak isteyen Başkan Sadettin Saran, oyuncularla görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar tek bir hedef koyduğu öğrenildi.

''8'DE 8 YAP, ŞAMPİYON OL''

Oyuncularına tüm maçları kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini belirten Sadettin Saran, hedeflerinin 8'de 8 olduğunu belirterek, "Taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kesinlikle kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim. 8'de 8 yapın, şampiyon olun.'' ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Bu konuşma sonrası takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet DÜZ Mehmet DÜZ:
    Puhuhahaaaaaa... GS 8'de 6 yapsa yetiyor farkında değil herhalde... Bu da fıs çıktı. Değiştirin... 18 2 Yanıtla
    yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    biz farkındayız ama o ne yazık ki değil. 2 0
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    bunlar ya matematik bilmiyolar ya da gene fazla cekiyolar 11 2 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kanarya kadar beyinleri yok 1 0
  • maximusti35 maximusti35:
    hepsini kazanmanız da yetmiyor uyduruk 5yıldızlı takım. sizi 5 yıldızda durduran neydi komple dönün yıldızla armanızı engel mi var 6 1 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    başkanım biz hepsini alsak bile g.s. alırsa ki bu saatten sonra bırakmaz nasıl olcak. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Daha düne kadar Küme düşmüş takımı yenemiyorsun bu futbolla mı şampiyon hayali kuruyorsun buna kargalar bile güler 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
