Netanyahu\'dan ölümcül talimat: Gördüğünüz yerde hedef alın

İsrail medyasında yer alan iddialara göre Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna angajman kurallarını değiştiren kritik bir talimat verdi.

"ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALMAK İÇİN ONAY BEKLENMEYECEK"

Yeni emre göre, İran veya Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin tespit edilmesi halinde, sahadaki birlikler komuta zincirinden resmi onay beklemeden derhal saldırı düzenleyebilecek.

Normal şartlarda siyasi onay gerektiren bu tür yüksek profilli operasyonlarda yetkinin doğrudan sahaya devredilmesi, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına neden oldu.