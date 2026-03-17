Samsun'da acil vakaya müdahale için yola çıkan ambulans ile fındık yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Cemal Ü. idaresindeki fındık yüklü kamyon ile vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu yönetimindeki ambulans çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?