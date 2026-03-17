Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde acil vakaya müdahale için yola çıkan ambulans, fındık yüklü bir kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da acil vakaya müdahale için yola çıkan ambulans ile fındık yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAZA ÇARŞAMBA'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Cemal Ü. idaresindeki fındık yüklü kamyon ile vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu yönetimindeki ambulans çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.

ACI HABER HASTANEDE GELDİ

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:51:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.