Netanyahu\'nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair sosyal medyada yayılan spekülasyonlar, hükümet tarafından paylaşılan bir fotoğrafın ardından yeni bir boyut kazandı. İsrail resmi kaynakları, Netanyahu'nun İranlı liderlere yönelik operasyon emrini verdiği anı yansıttığı iddiasıyla bir görsel paylaştı; ancak dijital izler ve sosyal medya kullanıcılarının dikkati, fotoğrafın geçmiş tarihe ait olduğunu öne sürüyor.

FOTOĞRAFIN TARİHİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İsrail hükümeti tarafından servis edilen fotoğrafta, Netanyahu bir telefon görüşmesi yaparken ve askeri yetkililerle istişare halindeyken görülüyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları ve bazı açık kaynak istihbarat analizleri, söz konusu görselin 4 Şubat 2026 tarihinde veya daha eski bir tarihte paylaşıldığını iddia eden İsrail'in Haaretz yayın organı kaynaklı olduğu öne sürülen ekran görüntülerini kanıt olarak sunuyor.

Mart ayında paylaşılan bu "kanıt" niteliğindeki görselin Şubat ayına ait olduğunun iddia edilmesi, "Netanyahu nerede?" sorusunu beraberinde getirdi.

ARİEL ŞARON BENZETMESİ VBE YAPAY ZEKA İDDİALARI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran tartışmalarda kullanıcılar, İsrail'in geçmişteki tutumuna atıfta bulunarak şu iddiaları dile getirdi:

"Çünkü ya ağır yaralı ya da ölü. Ariel Sharon'ın durumunu ve ölümünü kabul etmeleri 8 yıl sürdü, bu yüzden Bibi için de aynısını yapmaları doğal. Trump'ın yaptığı gibi, devlete tam bir açıklama niteliğinde bir röportaj yapana kadar, öldüğünü varsayın."

"Bu fotoğraf Şubat ayından."

"Bu şüpheli. Şubat ayına ait bir fotoğrafı Mart ayında "kanıt" olarak kullanmak, tüm iddiayı sorgulanabilir ve yanıltıcı hale getiriyor. Ancak daha önce başka bir video yayınlamıştı."

"4 yapay zeka videosu ve bir eski fotoğraf. İsrail umutsuzluğa kapılıyor."

"O şeytan herif canlı yayında tarih ve saat kanıtıyla bir haber odasına çıkana kadar ÖLÜ, o yüzden kendinizi aptal durumuna düşürmeyi bırakın. İsrail'e ve yalanlarına lanet olsun. Üçüncü tapınağı asla alamayacaksınız. Şeytani aptallar."

Sosyal medya kullanıcıları, Netanyahu'nun canlı yayında, güncel olaylara değinen kapsamlı bir röportaj vermediği sürece "öldüğü veya ağır yaralı olduğu" yönündeki teorilerin güçlenmeye devam edeceğini belirtiyor.

İSRAİL KAYNAKLARI SESSİZ

Resmi makamlar operasyonel gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle Başbakan'ın günlük programına dair detay vermezken, muhalif kanallar ve bölgedeki dijital aktivistler, paylaşılan son fotoğrafın bir "dezenformasyon" çabası olduğunu savunuyor.

Şu an için Netanyahu'nun sağlık durumuna dair bağımsız kaynaklarca doğrulanmış bir bilgi bulunmazken, hükümetin "hayatta" mesajı vermek için kullandığı görselin tarih çelişkisi, krizin büyümesine neden oluyor.

KABİNE TOPLANTISINDA YİNE YOK

Öte yandan İsrail'deki küçük çaplı bir güvenlik kabinesi, yine Başbakan Netanyahu'nun yokluğunda toplandı.Netanyahu'nun daha önceki resmi toplantılardan uzak kalması da şüpheleri artırmıştı.