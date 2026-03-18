Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti

1) BİR AY ÖNCE EVLENEN EMİRHAN, MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'de kullandığı motosikletinin hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan Emirhan Kızıltaş (20), yaşamını yitirdi. Kızıltaş'ın 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emirhan Kızıltaş idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından devrilen motosikletten savrulan Kızıltaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kızıltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emirhan Kızıltaş'ın 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.