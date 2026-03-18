Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Eberechi Eze ve 63. dakikada Declan Rice kaydetti.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz temsilcisi, Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 8 galibiyet almasının ardından Bayer Leverkusen'e de maç kaybetmeyerek yoluna namağlup devam ediyor. Arteta'nın öğrencileri, çeyrek finalde Sporting ile karşı karşıya gelecek.