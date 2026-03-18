UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Eberechi Eze ve 63. dakikada Declan Rice kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz temsilcisi, Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 8 galibiyet almasının ardından Bayer Leverkusen'e de maç kaybetmeyerek yoluna namağlup devam ediyor. Arteta'nın öğrencileri, çeyrek finalde Sporting ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
