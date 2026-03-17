Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı

17.03.2026 23:10
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın sonucundan memnun olduğunu belirten Tedesco, topa sahip olmanın önemine değindi ve takımını tebrik etti. Ağrıları olan Nene'nin son durumu hakkında da konuşan genç hoca, ''Durumuna bakacağız.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ZORLU 2 GÜNDÜ'

Mücadeleyi değerlendiren Domenico Tedesco, "Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık." dedi.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Oyuncularının son durumu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Talisca geri döndü. Nene'nin maç sonunda ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor."

"ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"

Konuşmasına devam eden genç hoca, "Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız." sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Ne oluyor arkadas sürekli sakatlık.Bu işte bir tuhaflık var. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
