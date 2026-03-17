Trump'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

17.03.2026 19:10  Güncelleme: 19:16
ABD Başkanı Donald Trump gözünü Küba'ya dikti. Küba'nın düşeceğini savunan Trump, "Çok yakın zamanda Küba ile ilgili adım atacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Küba ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Küba konusunda iyi gittiklerini savunan Trump, harekete geçeceklerini söyledi.

TRUMP: KÜBA İLE İLGİLİ ADIM ATACAĞIZ

Trump, "Çok yakın zamanda Küba ile ilgili adım atacağız." ifadelerini kullandı. Trump, dün yaptığı açıklamada bir süredir ekonomik yaptırımları artırdığı Küba'nın "çok yakında düşeceğini" söylemişti. Başkanlığının ikinci dönemindeki başarılarını öven Trump, "Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar." demişti.

Trump, Kübalılarla anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağını belirttiği konuşmasında, şu anda bu konuya "odaklanmış durumda" olduklarını aktarmıştı.

KÜBA KUCAĞIMA DÜŞTÜ

"50 yıldır bu anı bekliyorum. Ve şimdi (Küba) kucağıma düştü." diyen Trump, bu konuda "çok iyi ilerledikleri" değerlendirmesinde bulunmuştu. ABD Başkanı bir gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Amerikalı Kübalıların evine dönmesinin "sadece bir an meselesi" olduğunu dile getirmişti.

İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." demişti.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    la git işine bunak başka işin yokmu senin 30 3 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    hani barış getiriyordu bu adamın her söylediği yalan çıktı ve hala herkes bunu ciddiye alıyor 23 1 Yanıtla
  • murat özdemir murat özdemir:
    İrana karşı kaybettiği itibarını Küba'da kazanacağını sanıyor. 22 1 Yanıtla
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    USA seçimlerinde 65 yaş üstü kişiler aday olmamalı 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Karakoç Hüseyin Karakoç:
    Aman dünyanın peşini rahat bırakma sakın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
