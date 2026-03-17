ABD\'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı. Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA'lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİKTE YANGIN ÇIKTI

Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRI, TRUMP KONUŞURKEN YAPILDI

Öte yandan saldırının zamanlaması dikkat çekti. Saldırılar, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlerken gerçekleşti.

IRAK'A SALDIRILAR ARTIYOR

Mart 2026 itibarıyla tırmanan bölgesel gerilimde Irak, ABD ve İsrail ile İran arasındaki doğrudan çatışmaların ana cephelerinden biri haline geldi. Son haftalarda, özellikle 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarının ardından, İran ve bölgedeki müttefiki olan bazı gruplar, Irak genelindeki ABD askeri ve diplomatik varlıklarını sistematik olarak hedef alıyor.

ABD ÜSLERİ, ELÇİLİK BİNALARI HEDEF ALINIYOR

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, İHA ve roket saldırılarına maruz kaldı; yerleşke içindeki helikopter pisti ve savunma sistemleri civarında patlamalar rapor edildi. Aynı süreçte Erbil'deki ABD üslerine yönelik onlarca drone saldırısı düzenlenirken, koalisyon güçleri bu saldırıların bir kısmını hava savunma sistemleriyle engellediğini, ancak bazı tesislerin hasar aldığını duyurdu.

Askeri hedeflerin yanı sıra, saldırıların menzili Irak'ın güneyindeki kritik enerji altyapısına da yayıldı. Mart ayının ilk yarısında, Basra yakınlarındaki Rumaila petrol sahası ile Zubair bölgesindeki enerji tesisleri İHA'ların hedefi oldu. Ayrıca, Bağdat ve Basra Uluslararası Havalimanları'nın askeri bölümleri de füze ve drone saldırılarından etkilenen noktalar arasında yer aldı.