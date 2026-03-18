Sürgündeki Kraliçe Farah Pehlevi\'den dikkat çeken Nevruz paylaşımı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'a yönelik son operasyonları, "İran halkı Nevruz'u özgürce kutlasın diye" diye gerekçelendirirken, sürgündeki İran Kraliçesi (Şahbanu) Farah Pehlevi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Pehlevi'nin Paris'te ateş üzerinden atladığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ SONRASI GÖZLER MUHALEFETTE

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantısında, son 24 saat içinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic'in komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin ölümünden sonra yaptığı açıklamada, operasyonların İran halkının Çarşamba Suri ve Nevruz kutlamalarını gerçekleştirebilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

Netanyahu'nun, "Bu operasyon, cesur İran halkının Ateş Festivali'ni (Çarşamba Suri) kutlayabilmesi için yapıldı. Öyleyse kutlayın! Ve mutlu Nevruzlar! Sizi izliyoruz." demesinin ardından gözler İran muhalefetine çevrildi.

İLK GÖRÜNTÜ FARAH PEHLEVİ'DEN

1979'daki İran Devrimi'nden bu yana sürgünde yaşayan Farah Pehlevi, Paris'teki konutundan Çarşamba Suri kutlamasına ilişkin bir video paylaştı. Görüntülerde Pehlevi'nin, geleneksel ritüel kapsamında yakılan ateşlerin üzerinden atladığı görüldü.

Paylaşım kısa sürede geniş yankı buldu ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

SEMBOLİK BİR MESAJ

Uzmanlar, İran'da resmi makamlar tarafından zaman zaman kısıtlanan Çarşamba Suri geleneğinin, hem İsrail tarafından yapılan açıklamalar hem de Pehlevi'nin paylaşımıyla birlikte siyasi ve sembolik bir boyut kazandığını değerlendiriyor.

Bu ritüel, her yıl Nevruz öncesindeki son Çarşamba gecesi kutlanan, kötülüklerden arınmayı ve ateşe "sarılığımı (hastalığımı) al, kırmızılığını (neşeni) bana ver" demeyi temsil eden kadim bir gelenek.