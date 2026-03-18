Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 01:16  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında kameralar karşısına geçerek son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuştu. Netanyahu, ''Son 24 saat içinde, bu tiranlığın en tepesindeki iki terör elebaşını etkisiz hale getirdik. Uçaklarımız sahadaki terör unsurlarını; kavşaklarda ve şehir meydanlarında hedef alıyor. Sizi izliyoruz.'' dedi ve İranlıları Nevruz'u kutlamaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic'in komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin ölümünün ardından Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kirya askeri karargahında kameralar karşısına geçti.

"İKİ ÜST DÜZEY İSİM ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Netanyahu, son 24 saat içinde İran yönetiminin kilit isimlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirterek, iki üst düzey ismin hedef alındığını ifade etti. Açıklamasında, operasyonların İsrail'in güvenliği kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail hava kuvvetlerinin sahadaki faaliyetlerine değinen Netanyahu, saldırıların devam ettiğini belirtti ve "Burada İsrail Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Mossad Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve kıdemli komutanlarımızla birlikteyim.

Son 24 saat içinde, bu tiranlığın (zorbalığın) en tepesindeki iki terör elebaşını etkisiz hale getirdik. Uçaklarımız sahadaki terör unsurlarını; kavşaklarda ve şehir meydanlarında hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

NEVRUZ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun açıklamasında İran halkına yönelik mesajlar da yer aldı. Nevruz'a atıfta bulunan ifadeler, açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. İsrail başbakanı, "Bu operasyon, cesur İran halkının Ateş Festivali'ni (Çarşamba Suri) kutlayabilmesi için yapıldı. Öyleyse kutlayın! Ve mutlu Nevruzlar! Sizi izliyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı değerlendirmede, operasyonların planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Katz, İsrail'in güvenliğini sağlamak adına askeri adımların devam edeceğini ifade etti.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
18.03.2026 02:23:28
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.