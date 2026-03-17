Arne Slot\'un kaderi 90 dakikaya bağlı

17.03.2026 17:24
Premier Lig'de kötü günler geçiren, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final ihtimalini zora sokan Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'un kaderi Galatasaray maçına bağlı. Liverpool, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibini geçmesi durumunda Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, Anfield'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi Liverpool'da çanlar Arne Slot için çalıyor.

Team Talk'ın haberine göre; Premier Lig'de liderin 21 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde de turu tehlikeye sokan Liverpool yönetimi, Devler Ligi'ne veda edilmesi durumunda 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Arne Slot'un görevine son verme kararı aldı.

Haberde, Slot'un görevinden ayrılması halinde Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın geçici teknik direktör olarak göreve getirileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olacağı zorlu müsabaka yarın akşam saat 23.00'te start verecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
