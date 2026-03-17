UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, Anfield'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi Liverpool'da çanlar Arne Slot için çalıyor.
Team Talk'ın haberine göre; Premier Lig'de liderin 21 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde de turu tehlikeye sokan Liverpool yönetimi, Devler Ligi'ne veda edilmesi durumunda 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Arne Slot'un görevine son verme kararı aldı.
Haberde, Slot'un görevinden ayrılması halinde Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın geçici teknik direktör olarak göreve getirileceği belirtildi.
Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olacağı zorlu müsabaka yarın akşam saat 23.00'te start verecek.
Son Dakika › Spor › Arne Slot'un kaderi 90 dakikaya bağlı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?