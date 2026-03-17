Arne Slot\'un kaderi 90 dakikaya bağlı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, Anfield'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi Liverpool'da çanlar Arne Slot için çalıyor.

KADERİ GALATASARAY MAÇINA BAĞLI

Team Talk'ın haberine göre; Premier Lig'de liderin 21 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde de turu tehlikeye sokan Liverpool yönetimi, Devler Ligi'ne veda edilmesi durumunda 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Arne Slot'un görevine son verme kararı aldı.

SLOT YERİNE GERRARD GELECEK

Haberde, Slot'un görevinden ayrılması halinde Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın geçici teknik direktör olarak göreve getirileceği belirtildi.

DEV MAÇ YARIN AKŞAM

Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olacağı zorlu müsabaka yarın akşam saat 23.00'te start verecek.