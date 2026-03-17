ABD\'nin dev uçak gemisi Girit\'e dönüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, 12 Mart'ta çıkan yangın sonrası görev bölgesinden ayrılarak Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'ne dönmeye hazırlanıyor. Yangın sonucu gemide ciddi hasarlar oluşurken, Ford'un Girit'e dönüşünün, yakıt ikmali ve yangının detaylı şekilde incelenmesi amacıyla planlandığı belirtiliyor. Yangının, bazı mürettebat üyeleri tarafından kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta yangın çıkmıştı. Geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Dev gemi yangının ardından görev bölgesinden ayrılarak Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'ne dönmeye hazırlanıyor.

600'DEN FAZLA PERSONEL ETKİLENDİ

Gemide çıkan yangın sonucu bazı bölümlerde ciddi hasar oluşurken, 600'den fazla denizci ve mürettebat üyesinin uygun barınma imkanlarından mahrum kaldığı bildirildi. Olay, geminin operasyonel kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

YAKIT İKMALİ VE SORUŞTURMA İÇİN DÖNÜYOR

Ford'un Girit'e dönüşünün, hem yakıt ikmali yapılması hem de 12 Mart'ta meydana gelen yangının detaylı şekilde incelenmesi amacıyla planlandığı belirtildi.

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan bir kaynağa göre, müfettişler yangının çıkış nedenine ilişkin dikkat çekici bir ihtimali değerlendiriyor. İddiaya göre yangının, uzun süren muharebe görevlerinden bunalan bazı mürettebat üyeleri tarafından kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

ABD Donanması'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağı iddia edildi.

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    abi çok yakar o tüp taktır tüp 2 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hani lan bu gemi yakıt ikmali yapmadan 25 yıl hareket ediyordu yaptığınız haberlerin hepsi yalan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:22:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.