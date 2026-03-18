Como\'dan Diego Carlos kararı

18.03.2026 00:05
Fenerbahçe'den Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos'un geleceği hakkında yeni gelişme yaşandı. Tuttomercato'ya göre, Como, Brezilyalı savunma oyuncusu Carlos'u gelecek sezonda da kadrosunda tutmayı planlıyor. Como'nun, Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini kesin olarak alacağı belirtildi.

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cesc Fabregas yönetimindeki Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

COMO, CARLOS'U TAKIMDA TUTMAYA SICAK

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Como, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u gelecek sezonda da takımda tutmaya sıcak bakıyor. Haberde, Como'nun sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde kesin olarak 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini alacağı belirtildi.

ŞU ANDA DÖRDÜNCÜ SIRADA

İtalya Serie A'da oynadığı 20 maçta 54 puan toplayan Como, şu anda dördüncü sırada bulunuyor. İspanyol teknik adamın ekibi, ligi ilk 4 içinde tamamlaması halinde gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Como'da 23 maça çıkan deneyimli savunma oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mirzaaa mirzaaa:
    Hiç sanmıyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
