Şam\'da alkol satışına kısıtlama

Şam Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir genelinde alkollü içeceklerin satış ve servisine yönelik yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Buna göre Şam'da 3 Hristiyan mahallesi Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi hariç tüm restoran ve eğlence merkezlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı. Bu işletmelerin yalnızca "restoran" statüsünde faaliyet göstermesi zorunlu hale getirildi. Karar kapsamında mevcut bar ve gece kulübü ruhsatlarının kafe ruhsatına dönüştürüleceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İBADETHANE, OKUL VE MEZARLIKLARDAN EN AZ 75 METRE UZAKLIKTA OLACAK

Yeni düzenleme ile birlikte alkollü içeceklerin satışına yalnızca Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi bölgelerinde faaliyet gösteren ticari ruhsatlı dükkanlarda izin verildi. Bu bölgelerdeki satış noktalarına ise ibadethanelerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre uzaklıkta bulunma şartı getirilirken, resmi kurumlar ve karakollar çevresinde de belirli bir güvenlik mesafesinin korunması zorunlu kılındı.

SATIŞLAR YALNIZCA MÜHÜRLÜ ŞİŞELERLE YAPILACAK

Ayrıca satış izni verilen dükkanların mekan içerisinde kadeh ile içki sunumu yapması tamamen yasaklanırken, satışların yalnızca mühürlü şişelerle yapılmasına izin verilecek. İşletme sahiplerinin bu kurallara uyacaklarına dair noter onaylı taahhütname vermeleri istendi. Kuralların ihlali durumunda ruhsat iptali ve kapatma cezalarının uygulanacağı vurgulandı.

Valilik, mevcut işletmelere durumlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 3 aylık bir süre tanıdı. Kararın, "çok sayıda şikayet ve halkın talebi üzerine kamu ahlakını ihlal eden uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla" alındığı vurgulandı.