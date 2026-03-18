İran, Ali Laricani\'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

18.03.2026 00:01  Güncelleme: 00:14
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı. Saldırıda Laricani'nin oğlu, yardımcısı ve bir grup korumasının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İRAN, LARİCANİ İDDİASINI DOĞRULADI

İran'dan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Sekreterlik, Laricani'inin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırıda Laricani'nin oğlu, yardımcısı ve bir grup koruması öldürüldü.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Laricani'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili Laricani'nin kaybı acı ve nahoş. Kanı, insanlık tarihinin en cani rejiminin ellerinde döküldü."

LARİCANİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Laricani'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Aziz ve gururlu İran milleti! Müslüman halklar ve dünyanın özgür insanları: Allah'ın kulu, Allah'a kavuştu. Allah'ın kullarından bir kul, şehit olarak Rabbine ulaştı."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savunmuştu. Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürmüştü.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

Times of Israel'in daha önce aktardığına göre Laricani, son günlerde kamuoyu önüne de çıkmış, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde görüntülenmişti. Bu nedenle şimdi ortaya atılan "hedef alındı" iddiası, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırı zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı, savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında ve bölgesel yayınlarda, daha önce de Laricani'nin vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak ardından yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle son iddia da şimdilik bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Öte yandan ABD'nin de son günlerde Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadeden adımlar attığı yönünde haberler yayımlandı. Bu durum, Laricani'nin yalnızca İran iç siyasetinde değil, savaşın bölgesel seyrinde de stratejik bir isim olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in Beyaz Saray’daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in Beyaz Saray'daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor
Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı

00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
20:03
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
18:44
Trump: İran’da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
