Boğa Saldırısında Besici Yaralandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde besicilik yapan Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Kaburgalarında kırıklar oluşan Bacaksız, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İncirliova'nın Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi üzerindeki bir erik bahçesinde meydana geldi. Mevlük Bacaksız, bakımını yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle boğanın saldırısına uğradı. Boğanın sert darbeleri ile yere yığılan Bacaksız'ın yardım çağrılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Boğanın boynuz darbelerinin yanı sıra ayakları altında çiğnediği Bacaksız'ı, vatandaşlar güçlükle kurtardı. Boğanın saldırısını durduran vatandaşlar olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

KABURGALARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bacaksız'ın kaburgalarında kırıklar oluştuğu ve yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.