Anne refleksi! Ebru Gündeş kızını özel uçakla getirdi

Ebru Gündeş, savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kalan 14 yaşındaki kızı Alara Gündeş'i özel uçakla Türkiye'ye getirtti.

FÜZE SALDIRILARI NEDENİYLE MAHSUR KALDI

Uzun süredir Dubai'de yaşayan Gündeş, savaş öncesinde işleri nedeniyle İstanbul'a geldi. Ancak kızı Alara Gündeş, şehirde yaşanan füze saldırıları ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Dubai'de kaldı.

KARAYOLUYLA UMMAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Kızının güvenliği için hızlıca harekete geçen Gündeş, Alara'nın önce karayoluyla Umman'a geçmesini sağladı. Bölgedeki risk nedeniyle doğrudan uçuş mümkün olmayınca alternatif bir plan devreye alındı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Umman'a ulaştırılan Alara Gündeş, burada ayarlanan özel uçakla İstanbul'a getirildi. Günler süren belirsizliğin ardından anne ve kız İstanbul'da yeniden bir araya geldi.