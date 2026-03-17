Anne refleksi! Ebru Gündeş kızını özel uçakla getirdi

Ebru Gündeş, savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kalan 14 yaşındaki kızı Alara Gündeş'i özel uçakla Türkiye'ye getirtti.
Uzun süredir Dubai'de yaşayan Gündeş, savaş öncesinde işleri nedeniyle İstanbul'a geldi. Ancak kızı Alara Gündeş, şehirde yaşanan füze saldırıları ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Dubai'de kaldı.
Kızının güvenliği için hızlıca harekete geçen Gündeş, Alara'nın önce karayoluyla Umman'a geçmesini sağladı. Bölgedeki risk nedeniyle doğrudan uçuş mümkün olmayınca alternatif bir plan devreye alındı.
Umman'a ulaştırılan Alara Gündeş, burada ayarlanan özel uçakla İstanbul'a getirildi. Günler süren belirsizliğin ardından anne ve kız İstanbul'da yeniden bir araya geldi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?