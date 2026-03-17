İsveç, Rus tankerine böyle çıktı

İsveç, Rusya'ya ait "gölge filo" petrol tankeri Sea Owl I'e çıkma anlarının görüntülerini yayınladı.

İsveç Sahil Güvenliği ve emniyet güçleri, Rusya'ya ait "gölge filo" bünyesinde faaliyet gösteren Sea Owl I adlı petrol tankerine Baltık Denizi'nde operasyon düzenledi.

Helikopterler ve botlar eşliğinde gemiye çıkarma yapan askeri personelin tankere ulaştığı anlar anbean kaydedildi.

İsveçli yetkililer, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek müdahale anına ait görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu baskın, bölgedeki güvenlik önlemleri ve gölge filo faaliyetlerine karşı atılan sert bir adım olarak nitelendirildi.