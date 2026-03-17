İsveç, Rus tankerine böyle çıktı

17.03.2026 16:42  Güncelleme: 16:58
İsveç, Rusya'ya ait "gölge filo" petrol tankeri Sea Owl I'e helikopter ve askerlerle çıkarma yaptı. İsveç, o anların görüntüsünü yayınladı.

RUS TANKERİNE BALTIK DENİZİ'NDE OPERASYON

İsveç Sahil Güvenliği ve emniyet güçleri, Rusya'ya ait "gölge filo" bünyesinde faaliyet gösteren Sea Owl I adlı petrol tankerine Baltık Denizi'nde operasyon düzenledi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Helikopterler ve botlar eşliğinde gemiye çıkarma yapan askeri personelin tankere ulaştığı anlar anbean kaydedildi.

İsveçli yetkililer, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek müdahale anına ait görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu baskın, bölgedeki güvenlik önlemleri ve gölge filo faaliyetlerine karşı atılan sert bir adım olarak nitelendirildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
