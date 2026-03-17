Paket paket tavuklar çöpe gitti

Samsun'da çok sayıda tavuk, meyve ve çeşitli gıdalar çöpe atıldı.
Samsun'da bir vatandaş, çöpe atılmış çok sayıda meyve, tavuk ve çeşitli gıda ürünlerini görünce duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, gıdaların bu şekilde israf edilmesine isyan etti.
Görüntüleri çeken vatandaş, çöpe giden ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini belirterek, "Fakire fukaraya verseler olmaz mı?" sözleriyle sitemini dile getirdi. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
