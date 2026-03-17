Paket paket tavuklar çöpe gitti

17.03.2026 17:59  Güncelleme: 18:03
Samsun'da bir vatandaş, çöpe atılmış meyve, tavuk ve gıdaları görünce isyan etti. O anları kayda alan vatandaş, "Fakire fukaraya verseler olmaz mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Samsun'da çok sayıda tavuk, meyve ve çeşitli gıdalar çöpe atıldı.

HEPSİNİ ÇÖPE ATTILAR

Samsun'da bir vatandaş, çöpe atılmış çok sayıda meyve, tavuk ve çeşitli gıda ürünlerini görünce duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, gıdaların bu şekilde israf edilmesine isyan etti.

"FAKİRE FUKARAYA VERSELER OLMAZ MI?"

Görüntüleri çeken vatandaş, çöpe giden ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini belirterek, "Fakire fukaraya verseler olmaz mı?" sözleriyle sitemini dile getirdi. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Mal, tavuk günü geçince çöpe gider. Ne istiyorsunuz fakir fukaradan. 24 3 Yanıtla
    M.B.Ç M.B.Ç:
    malın önde gideni, günü geçmeden uvuzca verirse çöpe gitmezdi. 11 2
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    esnaf olmadığın belli. ucuza verirse herkes indirim günü bekler o zaman kimse almaz 0 1
    Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Anten 3 4 gün önce fiyat indirilebilirdi 0 0
  • Apple User Apple User:
    bazen Allah insana hayır yapmayı bile nasip etmiyor 25 1 Yanıtla
  • Haan Haan:
    son kullanma tarihleri yaklaşan ürünler çok düşük fiyata satılsa yada fakir vatandaşlara dağıtılsa şu israf görüntüleri olmaz, yazık oluyor şu kadar nimete 23 2 Yanıtla
    slayt man slayt man:
    Sen hiç marketten aliş veriş yapmiyorsun anlaşilan tuzumuz kuru marketlerde birak tavuk sebzeyi bile yaklaşan tarih diye satiyorlar 0 0
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    nimet atılırmış yazık ğünah o kadar gariban varken sevap işlemek varken yazıklar olsun israf günahı çok büyük 8 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    fakir fukaraya verir fakir fukara zehirlenir tazminat davasi acarlar bu sekil vergiden dusuyorlar ama su var son kullanim tarihi gecmeden urunler curumeden % 50 indirimle satabilirler bir kose ayirarak ama gercek % 50 indirimle 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
