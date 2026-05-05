Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

05.05.2026 12:12
Met Gala’da Eileen Gu’nun 2 bin 550 saatte hazırlanan ve 15 bin cam baloncuktan oluşan elbisesi geceye damga vurdu. Yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki tasarımın sürekli baloncuk üflemesi ise dikkat çekti.

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden Met Gala, bu yıl da sıra dışı tasarımlara sahne oldu. “Costume Art (Kostüm Sanatı)” teması ve “Fashion is Art (Moda Sanattır)” kıyafet kuralı kapsamında düzenlenen gecede, ünlü isimler yaratıcı görünümleriyle dikkat çekti.

YAPIMI 3,5 AY SÜRDÜ

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Çinli olimpiyat şampiyonu kayakçı Eileen Gu oldu. Gu, ünlü tasarımcı Iris van Herpen imzalı, tam 2 bin 550 saat süren bir çalışmanın ürünü olan özel tasarımla kırmızı halıda boy gösterdi.

TAM 30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki elbise, üzerinde yer alan 15 bin cam baloncuk detayıyla dikkat çekti. Tasarımı benzersiz kılan unsur ise elbisenin gece boyunca baloncuk üflemesi oldu.

Hem teknolojiyi hem de sanatı bir araya getiren sıra dışı kostüm, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, moda dünyasında da uzun süre konuşulacak tasarımlar arasında yerini aldı.

