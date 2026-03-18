Ramazan Bayramı\'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.

ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek.