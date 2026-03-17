ABD\'nin Manhattan bölgesinde bir binada yangın çıktı

ABD'nin Manhattan bölgesinde yüksek katlı bir binada yangın çıktı.
ABD'nin New York şehrinde, bölgenin en işlek noktalarından Manhattan'da yer alan yüksek katlı bir binada yangın çıktı. Madison Avenue yakınlarındaki binanın çatı katından yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın şehrin pek çok bölgesinden net bir şekilde görüldü.
New York İtfaiyesi (FDNY) ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
