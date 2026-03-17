Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü

17.03.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 yendi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Nene, mücadeleyi 3 golle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

GAZİANTEP FK GOLE YAKLAŞTI

32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

KONUK EKİP DİREĞİ GEÇEMEDİ

34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

FENERBAHÇE HIZLI HÜCUMLA GOLÜ BULDU

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKORA DENGE GELDİ

Gaziantep FK, ikinci yarının başında VAR'ın uyarısının ardından penaltı kazandı. Mücadelenin 52. dakikasında topun başına geçen Maxim'in sol köşeye vurduğu penaltı vuruşunda Ederson'un çabası yetersiz kaldı.

KANTE'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

Fenerbahçe, 59. dakikada yeniden öne geçti. N'Golo Kante'nin ceza sahası dışından muhteşem vuruşunda top Gaziantepli futbolcunun kafasına çarparak ağlara gitti. Fransız oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

KADIKÖY'DE FARK İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe, 68. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, topu sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

NENE'DEN HAT-TRICK

Fenerbahçe, 78. dakikada Nene ile bir gol daha buldu. Asensio'nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene, çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE ZORLU VİRAJI KAYIPSIZ GEÇTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e indirdi. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • canerbetul29 canerbetul29:
    çok boş bir haber başlıgı kayıp olsa nolur olmasa nolur bu saatten snra 5 1 Yanıtla
  • Cengiz Kurt Cengiz Kurt:
    viraj derken :))) 4 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    hala maca seyirci okarak giden var gitmeyin kardesim gitmeyin tepki gösterin biraz 3 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    şampiyon fener:) 0 2 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    2. lıg adona onemlı vıraj 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
5 ülkeden İsrail’e “Lübnan’a kara harekatına son ver“ çağrısı 5 ülkeden İsrail'e "Lübnan'a kara harekatına son ver" çağrısı
İran’dan ABD’ye Hark Adası uyarısı: “Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz“ İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: "Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz"
İran’dan ABD’nin Orta Doğu’dak en büyük üssüne füze saldırısı İran'dan ABD'nin Orta Doğu'dak en büyük üssüne füze saldırısı
BAE, İHA saldırıları nedeniyle hava sahasını kapattı BAE, İHA saldırıları nedeniyle hava sahasını kapattı
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Trump: Küba’yı alma onuru benim olacak Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
Savaşta 18. gün İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut’a bomba yağdırdı Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul

21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
20:03
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
18:44
Trump: İran’da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 22:12:37. #7.12#
SON DAKİKA: Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.