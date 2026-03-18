Okan Buruk\'tan UEFA\'ya sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU ATLETİZMİ GÖSTERDİK"

Liverpool ile oynanan maçlar hakkında konuşan Okan Buruk, "Tabii ki biz de bu iki maçta, yani Liverpool iki maçında bu atletizmi gösterdik gerçekten. Fiziksel olarak da çok güçlü bir takım. Hem o fiziksel mücadeleyi verdik, atletizmi gösterdik. Kaliteyi de işin içine kattığınızda aslında başa baş oynama şansını oluşturuyorsunuz. Bu tabii ki iki tane iç saha maçı oynadık. Şu anda Liverpool'a karşı üçüncü maça çıkacağız ama deplasmanda çıkacağız." dedi.

"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Rakibimizi tabii ki tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Yani artıları, eksileri görmek önemli olacak. Davinson Sanchez eksiğimiz var. bu bizim için tabii ki eee, önemli bir eksik ama onun yerine de oynayacak hazır birçok arkadaşımız var." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Okan Buruk, kazanıp tur atlamak için sahada olacaklarını belirterek, "Dediğim gibi, kazanmak için oynayacağız. Bir kere bu kazanmak için oynamayı, sadece dediğim gibi gol yememek için değil, gerçekten oyun içerisinde hem beraber savunma yapmayı ve devamında da yakalayacağımız şansları gole çevirmeyi kullanmamız lazım." sözlerini sarf etti.

"BURADA OLMAK GÜZEL"

Hayalindeki tek şeyin tur atlamak olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz." değerlendirmesini yaptı.

UEFA'YA TEPKİ

UEFA'nın Galatasaray'a verdiği taraftar cezasına da değinen Buruk, "Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat." dedi.