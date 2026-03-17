Potanın Perileri mağlubiyetle bitirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. ve son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

AY-YILDIZLILAR MACARİSTAN'A KAYBETTİ

İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı. İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti. Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi. Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

POTANIN PERİLERİ DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı. İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya olay tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya olay tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 00:27:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.