Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı\'nın son sağlık durumu

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan iyi huylu tümörlerin büyümesi ve baskı oluşturmaya başlaması nedeniyle bu sabah planlı bir operasyona alındı. Cezaevi sürecinde kitlede büyüme tespit edildiği, tümörün 2,5 santimetreye kadar ulaştığı ve beyne baskı yapar hale geldiği belirtildi.

EŞİ SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, operasyonun saat 12.00’ye doğru tamamlandığını açıkladı. Hande Altaylı, yaklaşık 2,5 saat süren tedavinin ardından gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

"OPERASYON SORUNSUZ TAMAMLANDI"

Ameliyatın ardından Altaylı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Prof. Dr. Türker Kılıç’ın açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, Fatih Altaylı’da daha önce varlığı bilinen yaklaşık 25 milimetre büyüklüğündeki meningiomanın takip edildiği, tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi nedeniyle bugün için tedavi planlaması yapıldığı ifade edildi.

Prof. Dr. Kılıç, bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi öncesinde çekilen detaylı MR görüntülerinde, bilinen 25 milimetrelik meningiomaya ek olarak yaklaşık 15 milimetre büyüklüğünde yeni bir meningiomanın daha saptandığını açıkladı. Her iki tümöre yönelik tedavinin aynı seansta gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, girişimin sorunsuz tamamlandığını ve herhangi bir problem yaşanmadığını aktardı.

İKİ TÜMÖR İÇİN AYNI SEANSTA MÜDAHALE

Tedavi sonrası yapılan açıklamada, her iki iyi huylu tümörün de önümüzdeki bir yıllık süreçte küçülerek aktif olmayan hale gelmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun dilekleri iletildi.